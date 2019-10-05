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Mehmetçik sınırda eli tetikte bekliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan Kobani sınırında elleri tetikte hazır bekliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan Kobani sınırında elleri tetikte hazır bekliyor. Fırtına obüslerin namluları teröristlere çevrilerek mevzi kazma çalışmaları yapıldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali vermesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'nin doğusuna olası operasyon için tüm hazırlıklarını sürdürüyor. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan ve terör örgütü PYD/PKK kontrolündeki Aynel Arap'a (Kobani) fırtına obüslerinin namluları çevrildi. Bir yandan da askerler tarafından mevzi kazma çalışmaları sürüyor. Mehmetçik, elleri tetikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan operasyon için gelecek haberi bekliyor.


Öte yandan, sınırda konuşlu birliklere takviyelerinde sürüdüğü öğrenildi.

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