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Mektup yarışması sonuçlandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir nostaljiyi canlandırarak mektup yarışması düzenledi.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün öncülüğünde Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen ''Öğrenenden Bilene Öğretmenler Günü Mektup Yarışmasının kazananları belli oldu.


Yarışma iki farklı kategoride yapıldı


Yarışmaya başvuranlar arasından seçilen 10 mektup değerlendirme sonucuna göre finale kalarak verilecek ödül için kıyasıya yarıştı. İlkokul ile ortaokul ayrı kategoride lise ile üniversite de ayrı kategoride değerlendirilerek yarışmanın kazananları açıklandı.


İlkokul ile ortaokul kategorisinde birinciliği Büşra Aslan elde ederken ikinci Abdülkadir Kırmızıtaş, üçüncü ise Hüseyin Uyanıkoğlu oldu. Lise ve üniversite kategorisinde yazdığı mektup ile birinci olan isim Hatice Ercan olurken, ikinci Derya Bulut üçüncü ise Ayşegül Özmen Evran oldu.


Kazananlar altın ile ödüllendirilecek


Çeşitli aşamalardan geçerek dereceye giren ve yarışmayı kazanan yarışmacılardan birinciye tam altın ikinciye yarım altın üçüncüye ise çeyrek altın hediye edilecek. Yarışmanın ödül töreni, 8 Aralık Salı günü yapılacak.

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