Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkarak menfeze çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi ile Diyarbakır'ın Çermik ilçesini birbirine bağlayan karayolunun 5'inci kilometresinde yaşandı. İddiaya göre M.F.T.'nin kullandığı 34 FF 6226 plakalı Ford marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak menfeze çarptı. Kazada otomobil sürücüsü M.F.T. ile birlikte araçta bulunan B.İ. ve M.Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.