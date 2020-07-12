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Merkez ve kırsalda parke döşemesi sürüyor

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Fen İşleri ekipleri kırsal mahallelerde yapımı tamamlanan çok amaçlı kültür evlerinin çevre düzenlemesi yaparken, diğer taraftan da merkez mahallelerde kilitli parke döşemesi gerçekleştiriyor.


Haliliye Belediyesi, merkez ve kırsalda vatandaşlara hizmet götürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler merkez ve kırsal mahallelerde kilitli parke döşeme işlemini gerçekleştiriyor.


Ekipler bu doğrultuda kırsal Kargalı Mahallesinde yapımı tamamlanan çok amaçlı kültür evinin çevre düzenlemesini yaparak, parke döşeme işlemini gerçekleştirdi. Öte yandan ekipler Bahçelievler ve Devteşti mahallelerinde de deforme olmuş parkelerin yerine yeni parke döşemesi gerçekleştiriyor.

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