Meslek lisesi öğrencileri atık malzemelerden 3. kütüphaneyi kurdu

kütüphaneyi Siverek Halk Eğitim Merkezinde kurdu.

Milli Eğitim Bakanlığının atık malzemelerin geri dönüşüme kazandırma projesi çerçevesinde, Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri atık malzemelerden yaptıkları kütüphanelerin 3'üncüsünü halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne kurdu. Meslek lisesi ahşap atölyesinde, atık malzemeleri işleyerek kitaplık, masa ve oturak şekline getiren öğrenciler, daha sonra yaptıkları malzemeleri Halk Eğitim Ek Binası bekleme salonuna monte ederek, öğrenci ve vatandaşların yararlanmasını sağladı. Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Okul Müdürü Mehmet Sadık Kıran, ''Sıfır atık projesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinesinde, Halk Eğitim Merkezimizle işbirliği yaparak atık ahşap malzemelerini geri dönüştürerek, Halk Eğitim Merkezimizin kütüphanesini kuruyoruz. Bu kütüphane ile birlikte üçüncü kütüphanemizi kurmuş bulunuyoruz. Burada amacımız hem ülke ekonomisine katkı sağlamaktır. Örneğin bu oluşturduğumuz kütüphane 20 metre karelik bir alan içindir ve 15 gün içinde öğrencilerimiz yaptı. Bu projede emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi

Yapılan güzel ve özverili çalışma için meslek lisesi öğrencilerini tebrik eden Halk Eğitim merkezi Müdürü Mahmut Kışlar, ”Ek hizmet binamızda bulunan bu alanı, sosyal ve kültürel anlamda kullanmak için sıfır atık projesiyle, atık malzemelerden oturak, masa, kütüphane, mangala masası, sehpa gibi birçok malzeme yapıldı. Bu şekilde aslında atık olan ve kullanılmayan ahşaptan çok güzel bir sosyal alan elde ettik. Bunu Halk Eğitim Kursiyerlerimiz ve Ahmet Koyuncu Meslek Lisesi öğrencilerimiz birlikte gerçekleştirdik” diye konuştu.