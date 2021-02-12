Metal bloku tanıtım için belediyenin parka diktiği ortaya çıktı

Şanlıurfa'da Göbeklitepe yakınlarında gizemli bir şekilde araziye yerleştirilip ardından kaldırılan ve Türkiye'nin Milli Uzay Programının tanıtımı için yapıldığı ortaya çıkan, üzerinde 'Gökyüzüne bak ayı gör' yazılı metal blokun bir benzeri bu kez belediye tarafından bir parka yerleştirildi.

Şanlıurfa'da üzerinde yine Göktürk alfabesiyle 'Gökyüzüne bak ayı gör' ve 'Hedef 2023' yazılı metal blok görenler cep telefonuyla hatıra fotoğrafı çekti. Göbeklitepe yakınlarında 5 Şubat cuma günü bulunan ve 9 Şubat'ta kaldırılan metal blok, tüm dünyanın ilgisini çekmişti. Günlerce vatandaşların ne amaçla kimler tarafından yerleştirildiğine yönelik senaryolar ürettiği metal blokun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye Milli Uzay' programında yaptığı konuşmasında programın tanıtımı için yerleştirildiği ortaya çıktı. Dünyada da merak uyandıran metal blokun gizeminin ortaya çıkmasının ardından bu kez Şanlıurfa kent merkezindeki Karaköprü ilçesinde bulunan Yaşam Parkı'na, üzerinde Göktürk alfabesiyle ‘Gökyüzüne bak ayı gör' ve 'Hedef 2023' yazılı 3 metre yüksekliğinde metal blok yerleştirildi. Monolit benzeri yapıyı görenler cep telefonuyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Karaköprü Belediyesi tarafından parka dikildiği öğrenilen bloku görerek fotoğraf çektiren vatandaşlar, anı dolayısıyla hatıra fotoğrafı çektirdiklerini söyledi.