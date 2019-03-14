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Meteoroloji toza karşı uyardı, yağmur başladı

Meteorolojinin toz yağmuru uyarısı yaptığı Şanlıurfa’da sağanak yağış başladı.

Meteorolojinin toz yağmuru uyarısı yaptığı Şanlıurfa'da sağanak yağış başladı.


Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda, bugün saat 20.00'ye kadar Şanlurfa'da toz taşınımı olacağı belirtildi. Yapılan meteorolojik değerlendirmede akşam saatlerine kadar sürecek toz taşınımından Şanlıurfa merkez ve sınır ilçelerinin yanı sıra Mardin, Diyarbakır, Batman ve Şırnak illerinin de etkileneceği duyuruldu. Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği de belirtildi.


Öte yandan meteorolojinin toz yağmuru uyarısında bulunduğu Şanlıurfa'da kent merkezi ve ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oluyor. Etkisini sürdüren yağmur nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, çiftçiler ise tarlada ektikleri ürününün bol yağış almasının sevincini yaşıyor.

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