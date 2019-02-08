Metin Külünk Siverek'te konferans verdi

AK Parti İstanbul eski milletvekili Metin Külünk Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 'Küresel Kuşatmayı aşacağız' adlı konferans verdi.

Siverek Birlik Vakfı ile Milli Türk Talebe Birliği şubelerinin işbirliğiyle düzenlenen konferans, ilçenin Yenişehir mahallesinde bulunan Gençlik Merkezinde düzenlendi.

Salonu dolduran gençlere hitap eden Külünk, Osmanlının parçalanma nedenlerini ve günümüzde İslam ümmetinin üzerinde oynanan oyunlara dikkat çekerek, son kalenin Türkiye cumhuriyetinin kaldığını, küresel güçlerin bunu da kardeşi kardeşe kırdırtarak parçalamaya çalıştıklarını söyledi.

Külünk,” Ama tüm bunlara rağmen aciz değiliz, güçsüz değiliz, çaresiz değiliz. Onlar Allah'tan büyük değillerdir. Eğer biz Allah'ın büyüklüğüne tam inanır ve gerçek manada İbrahim aleyhisselam gibi Hanif olursak tüm bu güçleri bertaraf ederiz. Sizler o büyük peygamberin yaşadığı topraklardasınız. Bu bilinci ve gerçeği sakın unutmayın. Sizin tarihi sorumluluğunuz var, bu sorumluluk Hanif olmaktır.” Dedi

Konferans Siverek Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mahmut Kışlar tarafından kendisine takdim edilen Türk bayrağı ve topluca çekilen fotoğrafla son buldu.

Konferans sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Metin Külünk,” Tarihin en zor zamanlarından bir zaman içindeyiz ve şimdi hedef topraklardayız. Haran toprakları hedef topraklar. Kimin hedefi? Dünyayı kıyamet savaşına zorlayanların hedefinde. Böyle bir süreçte buraya gelip tarih bilincinin tekrardan öğrenilmesi, Hazreti İbrahim gibi hanif bir inanışla, mücadele adına buraya geldik. Tabi buraları çok duyarlı yerler. Yani eğer biz İstanbul'da rahatça yaşıyorsak, burada ki kardeşlerimiz dikkati sayesindedir. Buralarda onlar sağlam durdukları içindir” dedi.

PKK Akdeniz'e çıkarılmak isteniyor

Yeni bir oyunun oynandığına dikkat çeken Külünk, bu oyunda PKK'nın Akdeniz'e çıkarılmak istendiğini söyledi. Külünk, ” Oyunun yeni bir perdesi oynanmaya çalışılıyor, bu oyunun yeni perdesi PKK'yı Akdeniz'e çıkarıp, bu bölgeyi tamamen bir etnik çatışmaya mahkûm edip, bizim buralardaki tarihsel varlığımızı tasvip etmek. Konferanslarımızda bunları anlatmaya çalışıyoruz, dikkatli olmamız gerektiğini, birlik içinde olmamız gerektiğini ve bu sürecin stratejik gücünün Sayın Erdoğan olduğunu, onun 31 Mart seçimlerinin, 24 Hazirandaki seçimlerin üstüne çıkarılacak bir sonuçla çıkmasıyla beraber, Cumhurbaşkanının, bu ülke için verdiği mücadelenin daha güçlü olacağını ifade ediyoruz. Bu konferansta emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.