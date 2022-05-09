Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde pikabın altında kalan ve metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü ve arkadaşı ağır yaralandı.

Kaza Siverek-Çermik Karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Serkan P. (19) idaresinde ki 63 ABE 169 plakalı motosiklet, Fehmi Y., idaresinde ki 63 F 1834 plakalı pikabın altına girdi. Yaklaşık 10 metre pikabın altında sürüklenen motosiklet sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Rojhat Ç. (15) ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazaya karışan pikap sürücüsü ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.