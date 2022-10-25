Mezarlıkta çevre düzenlemesi başlatıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez Eyyübiye ilçesi Samsat Kapı Meydanında yer alan Bediüzzaman Aile Mezarlığında çevre düzenlemesi başlatıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, mezarlıkta sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi. Çevre düzenlemesi çevresinde mezarlığın istinat duvarları çini motiflerle süslendi.

Mezarlık duvarına çini motiflerle düzenleme yapıldığını anlatan Beyazgül, ‘'Şanlıurfa merkezde yer alan Aile mezarlığında çevre düzenlemesi başlattık. Şehrimize bir güzellik katalım dedik. Mezarlık duvarını çinilerle motiflendirdik ve güzelleştirdik. Şanlıurfa'mıza hayırlı olsun. Bu Şanlıurfa'ya değer ve Şanlıurfa'mıza bir güzellik daha kazandırmış olduk'' diye konuştu.