Mezopotamya dünya markası olma yolunda

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, “GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesi” kapsamında Türkiye'de ve dünyada Mezopotamya'yı güçlü bir marka haline getirmek amacıyla hayata geçirdiği çalışmaları ve gelinen noktayı paylaşmak üzere Şanlıurfa'da bir basın toplantısı düzenledi.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak gibi 9 ilden oluşan GAP Bölgesi, “GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesi” ile bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına ivme kazandırmayı amaçlıyor. Proje ile ilgili yürütülen çalışmaları ve gelinen noktayı paylaşmak üzere GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz'ün ev sahipliğinde 11 Ocak 2021 Pazartesi günü Şanlıurfa'da bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda yaptığı açıklamada, bölgenin istihdam ve turizm gelirlerinde artış hedeflediklerini dile getiren Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz, hazırladıkları proje ile öncelikle sürdürülebilir bir kalkınma hedeflediklerini belirtti. Açıkgöz, “Bölgeyi tüm değerleriyle, tarihi mirası, doğası, kentsel yapısı ve dokusu, yeme-içme, eğlence, kültürel adetleri, zanaatları ve ürünleri ile bütüncül bir yaklaşımla korumak, geliştirmek ve tüm dünyaya anlatmak istiyoruz. Bu uzun soluklu ve heyecanlı maratonda başarıya ulaşmak, projemizin Türkiye ve dünyada etkili yansımalar almasını sağlamak için paydaşlarımızla yoğun bir mesai harcadık. Öncelikle güç birliği yaptığımız, bizlerden desteklerini esirgemeyen tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bizim sesimiz, kulağımız olan siz değerli basın mensuplarının da ilgi ve alakasına çok teşekkür ediyor, Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü bu vesile ile kutluyorum” dedi.

“Mezopotamya dünyanın en büyük turizm duraklarından biri olacak”

Projenin çok katmanlı ve oldukça emek isteyen araştırmalardan sonra nihai halini aldığını belirten Açıkgöz, “GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesini, 2011 yılında tamamlanan GAP Bölgesi Turizm Master Planını temel alarak hazırladık. Öncelikle markalaşma çalışmalarımızı gerçekleştirerek stratejimizi çizdik. Ardından detaylı bir literatür çalışmasına başladık. Bu kapsamda 9 GAP İlinde turizm ile ilgili yapılmış tüm çalışmaları taradık. Diğer aşama ise saha çalışmaları oldu. Pek çok alana dair yönetim planlarını tamamladık. Eksiklikleri belirleyerek, 32 noktada altyapı geliştirme çalışmalarını planladık ve bunların çok büyük bir kısmını tamamladık” şeklinde konuştu.

Saha çalışmalarından toplanan verilerle tematik kent içi ve bölge rotalarını belirlediklerine vurgu yapan AÇIKGÖZ, belirlenen rotaların, oluşturulan web sitesi ve mobil uygulamaya aktarıldığını, Türkçe ve İngilizce sosyal medya hesapları oluşturulduğunu söyledi.

AÇIKGÖZ konuşmasının sonunda, “Hayata geçirdiğimiz www.mezopotamya.travel sitesinde, Mezopotamya'dan etkinlikler, deneyimler, gastronomi ve konaklama noktalarının interaktif haritası, 35 kent rotası, 9 tematik rota ve seyahate dair ipuçları yer alıyor. Şu an Türkçe, İngilizce ve Japonca içerik sunan sitemizde, kısa bir süre içinde Almanca ve Çince içerikler de yer alacak. Diğer yandan bu içeriklere mobilden ulaşmak isteyenler ise “Mezopotamya Gezi Rehberi”ni uygulama mağazalarından indirebilirler. Web sitesi ve uygulamadaki içeriklerimiz her geçen gün daha da zenginleşiyor. Şu an geldiğimiz noktada Mezopotamya markasının Tanıtım Stratejisi veİletişim Eylem Planını tamamlamış bulunuyoruz. Önümüzdeki günlerde eylem planımızı tüm paydaşlarımızla paylaşacak, ardından bu plan dâhilinde adım adım gerçekleştireceğimiz faaliyetlerle Mezopotamya'yı dünyanın en büyük turizm duraklarından biri haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.