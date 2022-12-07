MHP'li başkanın amcası kazada hayatını kaybetti

MHP Şanlıurfa İl Başkanı Mahmut Güneş'in 83 yaşındaki amcası İbrahim Güneş, yaya olarak yolun karşısına geçmek isterken, hızla gelen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yaşandı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki yolun karşısına geçmeye çalışan 83 yaşındaki İbrahim Güneş'e otomobil çaptı. Sürücü, çarptıktan sonra otomobiliyle olay yerinden kaçarken vatandaşların ilk müdahalesinin ardından çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaşlı adam ise kurtarılamadı. Ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olay yerine giden polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Hayatını kaybeden yaşlı adamın MHP Şanlıurfa İl Başkanı Mahmut Güneş'in amcası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.