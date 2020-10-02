Mikro kredi ile aldığı inek geçim kaynağı oldu

Şanlıurfa'da mikro krediden aldığı destek ile bir inek alan kadın, elde ettiği süt ve süt ürünlerini satarak hem kızını okutuyor hem de ailenin geçimini sağlıyor.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi kırsalında yaşayan 55 yaşındaki Maşallah Doğan, 2 yıl önce eşini kaybettikten sonra aile geçimini sağlamak için mikro krediden destek istedi. Birtakım aşamalardan geçen Doğan, mikro krediden aldığı destek ile bir inek aldı. Doğan, gözü gibi baktığı inekten elde ettiği süt ve süt ürünlerini satarak daha sonra bir de tosun aldı. Geçim kaynağı inek olan Maşallah Doğan, hem kızını okutuyor hem de aile geçimini sağlıyor. Kadınların kendi ayakları üzerinde durması için çağrıda bulunan Doğan, hayalini gerçekleştirdiğini, hedefinin ise bir inek çiftliği kurarak dezavantajlı kadınlara istihdam sağlamak olduğunu söyledi.

“Kadınlar kendi ayakları üzerinde dursun”

Hayalini gerçekleştirdiğini belirten Maşallah Doğan, “Hayvancılıkla uğraşıyorum. Mikro Krediye başvuru yaptıktan sonra bana bin liralık bir kredi çıktı. Krediyi aldıktan sonra üzerine aldığım borç parayı ekleyerek bir inek aldım. Şimdi evimin tüm ihtiyaçlarını bu inekten elde ettiğim süt ve süt ürünlerini satarak yapıyorum. Erkek çocuklarım evlendi. Şimdi bir kızım ile yaşıyorum. Kızım da okul okuyor onun ihtiyaçlarını da ben karşılıyorum. Eşimin emekli maaşı da var. O da bize katkı sağlıyor. İnek ile evin geçimini yapıyorum. Eşimin emekli maaşı ile diğer giderleri karşılıyorum. İneklerden elde ettiğim, süt, yoğurt peynir gibi süt ürünlerini müşterilerim var onlara satıyorum. Müşterilerimin çoğu evime gelir. Ben de onlara elden satış yapıyorum. 2 yıl önce eşim vefat ettikten sonra evi tüm yükü üzerime kaldı" diye konuştu.

“Hedefim kadınlara istihdam sağlamak”

Doğan, “Bir hayalim vardı mikro kredi ile gerçekleştirdim. Şimdi de bir hedefim var. Büyük bir çiftlik içinde inek besleyerek kadınlara istihdam sağlamak istiyorum. Kendimi daha iyi geliştirmek için destek bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Maşallah Doğan, ayrıca inek bakımından kalan zamanlarında da biber ve domateslerden konserve yaparak sattığını belirttii.