Millet Bahçesinde ilk kazma bayramdan sonra vurulacak

Ekinci, 140 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan devasa millet bahçesi projesinin ihalesinin bittiğini ilk kazmanın kurban bayramından sonra vurulacağını duyurdu.

Bugün Viranşehir belediyesine gelen millet bahçesi ihalesini alan firmanın yetkilisi Vedat Bucak Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ile görüşerek, kurban bayramdan sonra ilk kazmayı vuracaklarını söyledi. Viranşehir Curcup Deresi bölgesinde mesire alanı, çocuk oyun alanları, bisiklet parkuru, koşu ve yürüyüş parkuru ile dinlenme alanları yapılacak. 25 Martta ihaleye çıkan ve bugünden itibaren ihalesinin tamamlandığı proje, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 140 dönümlük arazi üzerine inşa edilecek.

Millet Bahçesi projesinin hayata geçirilmesi yönünde başlayan süreç ile ilgili konuşan Başkan Ekinci, Viranşehir için durmadan yorulmadan çalışmaya devam ettiklerini anlattı.

İlçeye devasa bir yeşil alan kazandıracak olmanın sevinç ve mutluluğu içerisinde olduklarını söyleyen Başkan Ekinci, "Bu alanın millet bahçesi yapılması ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a durumu iletmiş ve projemizin onayını almıştık. Proje ihalesinin ardından kısa sürede başlayacak. Çalışmaların ardından ilçemizin değişimine yakışır bir proje hayata geçmiş olacak. Bu projemizin ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Millet Bahçesi projemizde başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Bakanımız Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcımız Fatma Varak'a ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Başkan Ekinci ihalesi yapılan ve kurban bayramından sonra ilk kazması vurulacak olan Millet Bahçesinde Viranşehirlilerin doğa ile iç içe, vatandaşların huzur içerisinde vakit geçirecekleri bir alan olacağını sözlerine ekledi.