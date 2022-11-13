Milletvekilinin yeğenini öldüren zanlı 6 yıl sonra yakalandı

CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık'ın yeğenini kavga esnasında silahla vurarak öldüren zanlı, jandarma tarafından 6 yıl sonra yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 15 Haziran 2016 tarihinde Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Küçükhan Mahallesi'nde yaşandı. B.A. isimli şahsın sahibi olduğu zirai aletler fabrikası çalışanları ile C.K. isimli şahsın sahibi olduğu tekstil fabrikası çalışanları arasında başlayan kavgaya fabrika sahipleri de dahil oldu. Silahların da kullanıldığı kavgada CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık'ın yeğeni Recep Yılmaz silahla vurularak hayatını kaybederken, Haşim T. ise yaralandı.

Jandarma ekipleri tarafından incelenen güvenlik kameraları görüntülerinde olayın şüphelilerinin C.K. ve H.K. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Şüpheli C.K. olaydan 5 ay sonra 18 Kasım 2016 tarihinde jandarma ekipleri tarafından Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yakalandı. Şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri 6 yıl boyunca olayın diğer şüphelisi H.K.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürdü. Yapılan uzun süreli çalışmalar sonucu H.K., önceki gün Eyyübiye'nin Onikiler Mahallesi'nde yakalandı. H.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından kasten adam öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.