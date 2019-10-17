Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Şanlıurfa'da

Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve toplantılara katılmak üzere kente gelen Bakan Selçuk'u, Valilik önünde Vali Abdullah Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan ile diğer yetkililer karşıladı. Suriye'nin kuzeyindeki terör koridorunu yok etmek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ederken, güvenlik tedbirleri kapsamında Ceylanpınar ve Akçakale'deki tüm okullar ile Suruç ve Birecik'te sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime ara verildiği duyurulmuştu. Bakan Selçuk'un temasları kapsamında, eğitim durumuyla ilgili brifing alacağı belirtildi.