Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Şanlıurfa'ya özel ilgi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in Şanlıurfa ziyaretinin ardından, il genelinde yapılacak okulların planlaması ve diğer eksikliklerin en kısa sürede giderilmesi için bakanlık heyeti kente geldi.

Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Petek Aşkar başkanlığında İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Umut Gür, Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu, Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay Morkoç, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener, Din Eğitimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger'den oluşan heyet, ilk olarak Vali Abdullah Erin ile bir değerlendirme toplantısı yaptı.

Valilik ziyaretinin ardından okulları ziyaret eden Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Petek Aşkar ve beraberindeki heyet, öğretmenler ve öğrencilerle görüştü. Gün boyu okulları ziyaret ederek eksiklik ve talepleri tespit eden heyet, Şanlıurfa'daki ikinci gün de Milli Eğitim Müdürlüğü kadrolarıyla valilik konferans salonunda bir istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatı kapsamında beraberindeki genel müdürlerle Şanlıurfa'ya geldiklerini belirten Aşkar, eğitim camiasıyla fikir alışverişinde bulunduklarını vurgulayarak, “Şanlıurfa'ya yapılacak 75 eğitim kurumuna ilişkin planlama yapmak, okul arsalarını görmek, eğitim altyapısındaki sorunların yerinde tespiti ve acil çözüme kavuşturulması amacıyla kentteki okullarda inceleme yapıyoruz. Okullarımızı ziyaret ediyoruz. Öğretmen ve öğrencilerimizle tanışıp sohbet ediyoruz. İlimiz ve ilçe müdürlerimizle bir araya gelip eksikliklerimizi tespit edip çözüm yolları buluyoruz. Sayın Bakanımızın da söylediği gibi 75 okul inşaatı başlayacak. Ayrıca mevcut okullarımızın tadilatı ve onarımıyla ilgili çalışmalar da olacak. Kütüphanelerimiz tamamlandı yine devam eden çalışmalarımız da var” dedi.

Şanlıurfa'daki eğitim öğretimin fiziki altyapısını iyileştirmeye yönelik hemen, orta vadede ve uzun vadede yapılacak işler olduğunu kaydeden Aşkar, “Belki bizim elimizde olmayan çok farklı çıktılarla, farklı paydaşlarla görüşmemizi gerektiren nedenlerle uzama olabilir. Ama çözüm odaklıyız. Yapabileceğimiz her şeyi yapacağız. Sayın Bakanımız da çok kararlı. Zaten 75 okul yapımı için söz verdi. Bakım onarım çalışmaları, tadilatlar, atölye çalışmaları ne varsa hepsini gözden geçireceğiz. Buraya çocuklarımız için geldik, çocuklarımız için çalışıyoruz. Hepimiz farklı rollerde olabiliriz ama en nihayetinde çocuklarımız için çalışıyoruz. El birliği ile çalışmaları bir noktaya getireceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Eğitimdeki eksikliklerin giderilmesi yönünde öğrenilmiş çaresizlik gibi bir durum hissettiğini dile getiren Aşkar, “Böyle bir sorun var, böyle gidiyor demeyin. Bakanlığımıza sorunlarınızı devamlı iletin. Oldu, olmadı demeyin. Şu eksiğimiz var, bu eksiğimiz var deyin. Biz, sizler için varız burada. Dolaysıyla yapabileceğimiz şeyleri mutlaka yapacağız. Tadilat ve onarım işleri mutlaka yapılacak. Okul arsaları için gerekli çalışmaları yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.