Milli Savunma Bakanı Akar, Şanlıurfa'da

Şanlıurfa'da cuma namızını kılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyete, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye sınırında görevli birliklerde incelemelerde bulunmak üzere kente geldi. Akar, cuma namazını Balıklıgöl yerleşkesindeki Dergah Camisi'nde kıldı. Bakan Akar ve beraberindekilere cuma namazı sonrası vatandaşlar alkışlarla yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlarla tokalaşan Akar, vatandaşların "Allah'a emanet olun paşam", “Allah sizi muvaffak eylesin” sözlerine teşekkür etti.

Bakan Akar, daha sonra beraberindekilerle bölgeden ayrıldı.