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Milli Savunma Bakanı Akar Suriye sınırında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Suriye sınırında yer alan Şanlıurfa’ya bir ziyaret gerçekleştiriyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Suriye sınırında yer alan Şanlıurfa'ya bir ziyaret gerçekleştiriyor.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Uçakla Gap Havalimanına inen Bakan Akar'ı Vali Abdullah Erin ile askeri yetkililer karşıladı.


20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına geçen Bakan Akar'ın burada yer alan Müşterek Harekat Merkezinde telekonferans yöntemiyle bölgedeki komutanlardan Suriye'de yürütülen çalışmalar hakkında brifing aldığı öğrenildi.

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