Milli sporcu kalp krizinden öldü

Şanlıurfa'da kalp krizi geçiren 20 yaşındaki Tekvando Milli Takımı sporcusu Osman Kaplan hayatını kaybetti. Yeni Mezarlık Camii'nde kılınan cenaze törenine Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Gençlik ve Spor Müdürü Halil Eren, sporcular ve Osman Kaplan'ın yakınları katıldı. Vali Ayhan, merhuma Allah'tan rahmet; ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diledi. Kaplan'ın cenaze namazına katılan Vali Ayhan, aile fertleri ile de bir araya gelerek baş sağlığı dileklerini iletti.

Acılı baba ve anne ile birebir görüşen Vali Ayhan'a Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de eşlik etti.