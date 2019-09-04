Minibüs devrildi: 2 yaralı

Şanlıurfa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Adıyaman kara yolunun 33. kilometresinde meydana geldi. Mehmet Emin K. idaresindeki 02 KV 090 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan Kamil Y. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.