İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Şanlıurfa’da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu kent çıkışında meydana geldi. Sedat A. idaresindeki 20 DT 064 plakalı minibüs, Mehmet K. yönetimindeki 07 LID 99 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ters dönen otomobilde sürücü Mehmet K. ile eşi Zekiye K. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.