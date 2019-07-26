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Minibüs otomobil ile çarpıştı: 8 yaralı

Şanlıurfa’da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesinde bulunan Sanlıurfa Sebze ve Meyve Hali yakınlarında meydana geldi. Ahmet B. idaresindeki 01 B 0552 plakalı minibüs ile İbrahim Ç. yönetimindeki 63 VB 085 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, her iki araçta bulunan sürücüler ile Hamit, Hürriyet, Ahmet, Mehmet, Aliye ve Ayşe Ç. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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