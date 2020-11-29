Minibüslerde korona denetimi

Korona virüs ile mücadelede önemli rol oynayan Akçakale Belediyesi zabıta ekipleri, Başkan Mehmet Yalçınkaya'nın talimatları ile denetimlerini aralıksız sürdürüyor. İlçe genelinde denetime çıkarak salgının yayılımının engellenmesi için sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulup uyulmadığını denetleyen ekipler, ülke genelinde vakaların artış göstermesi ile denetimlerini daha da sıklaştırdı. Ekipler semt pazarı ve iş yerlerinin yanı sıra bu kez toplu taşıma araçlarını denetledi. Vatandaşlar ile şoförler kurallara uyulması konusunda uyarıldı.

Salgının yayılımının önlenmesi amacıyla denetimlerin devam edeceği bildirildi.