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Minibüste infaz edildi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yol kenarında park halinde bulunan minibüsün sürücüsü, başından vurulmuş halde bulundu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yol kenarında park halinde bulunan minibüsün sürücüsü, başından vurulmuş halde bulundu.


Olay, sabah saatlerinde ilçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kurpuzcu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sabah yol kenarında park halindeki minibüs içinde ölü birinin olduğunu fark eden yoldan geçen vatandaşlar, olay yerine polis ve 112 sağlık ekiplerini çağırdı. Yapılan incelemede Mücahit B.'nin başından dokuz kurşunla vurularak öldüğü belirlendi.


Yapılan inceleme sonrası ceset Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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