Minibüsün altında kalan çocuk öldü

Şanlıurfa'da geri geri giden minibüsün altında kalan çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Ulubatlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, geriye doğru hareket halinde olan plakası ve sürücüsü belirlenmeyen minibüs, Rana Kaya'ya (3) çarptı. Ağır yaralanan çocuk, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Kaya kurtarılamadı. Otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenaze yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.