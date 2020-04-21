Minibüsün çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 yaşındaki çocuk minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Küptepe Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, H.G. yönetimindeki 47 AZ 082 plakalı minibüs, 3 yaşındaki Koçer Yıldız'a çarptı. Çarpma sonucu ağır yaralanan küçük çocuk, olay yerine çağrılan 112 acil ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen küçük çocuk kurtarılamadı.

Küçük çocuğun cenazesi, yapılan adlı tıp incelemesinin ardından ailesine teslim edildi.