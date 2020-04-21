İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Minibüsün çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 3 yaşındaki çocuk minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 yaşındaki çocuk minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.


Olay, ilçeye bağlı Küptepe Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, H.G. yönetimindeki 47 AZ 082 plakalı minibüs, 3 yaşındaki Koçer Yıldız'a çarptı. Çarpma sonucu ağır yaralanan küçük çocuk, olay yerine çağrılan 112 acil ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen küçük çocuk kurtarılamadı.


Küçük çocuğun cenazesi, yapılan adlı tıp incelemesinin ardından ailesine teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.