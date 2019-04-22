Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde minibüsün çarptığı genç ağır yaralandı.

Kaza, Suruç ilçesi Sarayaltı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 11 Nisan Caddesi'nde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Baran Ş.'ye sürücüsü belirlenemeyen 27 BTF 10 plakalı minibüs çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere yığılan genci fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaralı genci ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.