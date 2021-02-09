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Minik bağlama hediyesi valiyi sevindirdi

Şanlıurfa Haliliye ilçesine bağlı Kısas kırsal Mahallesindeki Alevi-Türkmen Kültürünü yaşatmak amacıyla kurulan Kısas Kültürünü Yaşatma Derneği Başkanı Cuma Güleç ve dernek yönetim kurulu üyeleri, faaliyetlerine katkı ve desteklerinden dolayı Vali Abdullah Erin’e teşekkür ziyaretinde bulunarak bağlama biblosu hediye etti.

Şanlıurfa Haliliye ilçesine bağlı Kısas kırsal Mahallesindeki Alevi-Türkmen Kültürünü yaşatmak amacıyla kurulan Kısas Kültürünü Yaşatma Derneği Başkanı Cuma Güleç ve dernek yönetim kurulu üyeleri, faaliyetlerine katkı ve desteklerinden dolayı Vali Abdullah Erin'e teşekkür ziyaretinde bulunarak bağlama biblosu hediye etti.


Vali Erin tarafından makamda ağırlanan Cuma Güleç ve beraberindekiler, mahallelerinde daha önce PTT şubesi olarak kullanılan binanın kültür ve gençlik merkezi olarak kullanılması için tahsisinde kendilerine destek olan Vali Abdullah Erin'e teşekkür ettiler.


Derneklerine tahsis edilen binayı restore edip, yeniden donatarak Kısas'taki gençlerin hizmetine sunduklarını aktaran Güleç, “Katkı ve desteklerinden dolayı valimize şükranlarımızı sunuyoruz.” diye konuştu.


Vali Erin'e ziyaret anısına Kısas kültürünü temsil eden bağlama biblosu hediye eden Cuma Güleç ve beraberindekiler, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra valilikten ayrıldı.

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