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Minik çocuk kendini ramazan davulunun ritmine kaptırdı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde annesiyle birlikte fırına giden çocuk, kendini Ramazan davulunun ritmine kaptırdı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde annesiyle birlikte fırına giden çocuk, kendini Ramazan davulunun ritmine kaptırdı.


Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sahur vakti annesiyle birlikte ekmek almak için fırına giden minik çocuk, sahur vakti çalınan davulun ritmine kendini kaptırarak davulun ritmiyle oynamaya başladı. Bir eliyle davulu tutan minik çocuk kalabalığın şaşkın gözleri ününde oynamaya başladı. Çocuğu görenler o anı cep telefonlarıyla kaydetti.


Görüntülerde tek başına halay çeken çocuğu annesi eve götürmekte bir türlü ikna edemiyor, çocuğu kucağına alıp eve götürmek isteyen anne, çocuk ağlayarak tepki gösteriyor ve yine davulun ritmine uyarak oynamaya devam ediyor. Bir türlü oynamaktan vazgeçmeyen çocuğu ağlamasına rağmen annesi kucağına alarak uzaklaşıyor.

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