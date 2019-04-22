İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Minik öğrenciler 23 Nisan'ı futbol oynayarak kutladı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla minik çocuklar arasında düzenlenen futbol turnuvasında galip gelen takım madalya almanın mutluluğunu yaşadı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla minik çocuklar arasında düzenlenen futbol turnuvasında galip gelen takım madalya almanın mutluluğunu yaşadı.


Ceylanpınar ilçesi Mevlana Ortaokulu'nda öğrenim gören minik öğrenciler arasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 20 sınıf arasında futbol turnuvası düzenlendi. Yapılan müsabakalar sonucunda galip gelen sınıfın öğrencileri şampiyonluk sevinci yaşadı. Şampiyon olan takımın madalyası okulun beden eğitim öğretmeni Abdurrahman Çelik tarafından öğrencilere takdim edildi.


Çelik, müsabakaya katılan tüm öğrencilere teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.