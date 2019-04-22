Minik öğrenciler 23 Nisan'ı futbol oynayarak kutladı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla minik çocuklar arasında düzenlenen futbol turnuvasında galip gelen takım madalya almanın mutluluğunu yaşadı.

Ceylanpınar ilçesi Mevlana Ortaokulu'nda öğrenim gören minik öğrenciler arasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 20 sınıf arasında futbol turnuvası düzenlendi. Yapılan müsabakalar sonucunda galip gelen sınıfın öğrencileri şampiyonluk sevinci yaşadı. Şampiyon olan takımın madalyası okulun beden eğitim öğretmeni Abdurrahman Çelik tarafından öğrencilere takdim edildi.

Çelik, müsabakaya katılan tüm öğrencilere teşekkür etti.