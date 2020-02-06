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Minikler doğayı dürbün ve teleskopla gözledi

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde minik çocuklar, doğayı ilk defa dürbün ve teleskopla gözleyip kuşları izlemenin heyecanını yaşadı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde minik çocuklar, doğayı ilk defa dürbün ve teleskopla gözleyip kuşları izlemenin heyecanını yaşadı.


Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde minikler hayatlarında ilk defa gördükleri dürbün ve teleskopla doğayı gözetlemenin heyecanı yaşadı. Güney Fırat havzasında Dünya Sulak Alanlar Gününde doğayı gezen çocuklara, Sulak Alanların önemi ve kuş gözlemi konusunda bilgiler verildi. Minik çocukları, yüksek bir tepeye kurulan teleskopla, Fırat havzasındaki kuş türlerini gözetledi. Dürbünle de doğayı izleyen çocuklar büyük bir heyecan yaşadı. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı 3.Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Doğa Koruma Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü tarafından yöre halkına Şanlıurfa'nın önemli kuş türlerini hatırlatan hediyeler dağıtıldı.

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