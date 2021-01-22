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Minikler kollarını sanat için sıvadı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla çocuklar için ‘’Sanat Sokakta’’ etkinliği düzenlendi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla çocuklar için ‘'Sanat Sokakta'' etkinliği düzenlendi.


İlçenin Bahçelievler Mahallesinde bulunan 41 Evler Anaokulu, ana sınıfı öğrencilerine yönelik Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince sanat sokakta etkinliği düzenlendi. Etkinlikte minikler usta öğreticiler gözetiminde, fırçaları ellerine alarak Ebru sanatından muhteşem görseller ortaya çıkardı. Çömlek sanatını da yakından izleyen minikler, ekollarını sıvayarak çamurdan çömlek yapmaya çalıştı.


Etkinliğe Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ta katıldı. Çakmak minik öğrencilerle birlikte etkinlikte düzenlenen çalışmaları yakından izledi, ebru sanatıyla lale görseli yaptı.


Etkinliğe Başkan Çakmak'ın yanı sıra, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Niyazi Kocadağ, Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile çocuklar katıldı.

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