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MİT Başkanı Hakan Fidan Şanlıurfa'da

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya geldi.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.


Sabah saatlerinde Şanlıurfa'ya gelen MİT Başkanı Hakan Fidan ve beraberindeki heyet, ilk olarak Vali Abdullah Erin'i makamında ziyaret etti. Şeref defterini imzalayan Fidan, daha sonra Vali Abdullah Erin ile bir süre makamında görüştü. Görüşmede Fidan ve Vali Erin'in, Suriye sınırında devam eden Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi.


Yapılan ziyaretin ardından Fidan, kentten ayrıldı.

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