Motosiklet hırsızı kıskıvrak yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde artan motosiklet hırsızlığına karşı, emniyet güçlerinin başlattığı çalışma sonucu 8 ayrı suçtan aranan hırsız kıskıvrak yakalanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Asayiş Büro Amirliği görevlilerince farklı tarihlerde meydana gelen 7 adet motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan geniş çaplı çalışmalar dahilinde, 100 saatlik kamera kaydı izlenerek hırsızlığı gerçekleştiren şüpheli A.K. (32) isimli şahıs gözaltına alındı. Yakalan şahsın adresinde ve gösterdiği yerlerde yapılan aramada daha önce çaldığı 7 motosiklet ele geçirildi. Motosikletler emniyet ekiplerince sahiplerine teslim edildi.

A.K motosiklet hırsızlığı ve resmi belgede sahtecilik yapmak suçlarından 8 ayrı dosyadan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.