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Motosiklet ile otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasında

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışma anı güvenlik kamarasına yansıdı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışma anı güvenlik kamarasına yansıdı.


Kaza, ilçenin Güney Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ferhat Burçak yönetimindeki 27 F 7174 plakalı otomobil ile ara sokaktan caddeye çıkmaya çalışan Ferman Uzun'un kullandığı 63 ER 514 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ferman Uzun vücudunun değişik yerlerinden yaralandı. Uzun, olay yerine sevk edilen ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza anı ve sonrası olay yerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedilirken, polis inceleme başlattı.

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