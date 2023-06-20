Motosiklet sürücülerine ceza yağdı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yol uygulaması gerçekleştiren ekipler, 3 motosikleti trafikten men ederken eksik evrakı bulunan sürücülere ise 83 bin lira para cezası kesti.

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirdi. İlçe genelinde gerçekleştirilen uygulamada 3 motosikleti trafikten men eden ekipler, çekici yardımıyla otoparka götürdü.

83 bin lira ceza

Uygulamada evrakları eksik olan sürücülere de ceza yağdı. Kusurlu bir şekilde trafiğe çıkan 7 motosiklet sürücüsüne toplam 83 bin 659 Türk Lirası para cezası kesildi.