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Motosiklet sürücüsü kanlar içerisinde yardım bekledi

Şanlıurfa’da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü, kanlar içerisinde yardım bekledi.

Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü, kanlar içerisinde yardım bekledi.


Edinilen bilgiye göre kaza, Eyyübiye ilçesi Yusufpaşa Mahallesi Sarayönü Caddesi'nde yaşandı. Sürücüsü belirlenemeyen 63 E 0770 plakalı otomobil, 63 VY 675 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten fırlayan sürücü kanlar içerisinde yere çakıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kanlar içerisinde beklerken, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kaza ilgili soruşturma başlatıldı.

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