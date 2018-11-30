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Motosiklet sürücüsünün tehlikeli hareketleri korkuttu

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde bir motosiklet sürücüsünün yaptığı tehlikeli hareketler görenleri korkuttu.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir motosiklet sürücüsünün yaptığı tehlikeli hareketler görenleri korkuttu.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir motosikletin sürücüsü, yağmur altında kaygan zemine aldırış etmeden motosikletinin önünü kaldırıp ilerledi. Sürücü yaptığı tehlikeli hareketlerle hem kendisinin hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. O anlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonuna kaydedildi.

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