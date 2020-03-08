İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Motosiklet tutkunları şehitler için konvoy oluşturdu

Şanlıurfa’da yüzlerce motosiklet tutkunu, şehitler için oluşturdukları konvoyda Mehter Marşı eşliğinde Türk bayrakları açtı.

Şanlıurfa'da yüzlerce motosiklet tutkunu, şehitler için oluşturdukları konvoyda Mehter Marşı eşliğinde Türk bayrakları açtı.


Şanlıurfa'da bir grup motosikletli, şehitler için konvoy oluşturup şehir turu attı. Mehter Marşı eşliğinde korna çalıp Türk bayrağı açan gruba vatandaşlar da destek verdi. 18 Mart Meydanı'ndan başlayan şehir turu, Balıklıgöl'de sona erdi. Şehrin en işlek caddelerinde tur atan motosikletli grup, daha sonra başladıkları noktaya geri döndü. Grup adına açıklama yapan Mehmet Turan, "Ülkemizin Suriye'de gerçekleştirdiği Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak amacıyla bu sürüşü gerçekleştiriyoruz. Bu güne kadar kaybettiğimiz bütün şehitlerimizin ve gazilerimiz ile ailelerinin yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.