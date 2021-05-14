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Motosikletler çarpıştı: 1 yaralı

Şanlıurfa’da iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, Murat G.'nin kullandığı motosiklet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen başka bir motosiklet çarpıştı. Kazada sürücülerden Murat G. yaralandı. Yaralı, olay yerine giden sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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