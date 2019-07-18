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Mozaikler kadınların ellerinde şekil alıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi mozaik sanatının devam etmesi için kent merkezi ve ilçelerde kurduğu 13 kadın destek merkezinde kadınlara yönelik mozaik kursları düzenliyor.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün sosyal belediyecilik ilkesi ile çalışmalarını sürdüren belediyesi, kadınların meslek sahibi olmasına olanak sağlıyor. Tarihi yapısı ile birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Şanlıurfa'da bulunan mozaikler ile bu zengin kültürün tekrar yaşatılması adına birçok çalışma başlatıldı. 13 kadın destek merkezleri ile kadınlara yönelik çok çeşitli kurslar açan büyükşehir belediyesi, çağın gerektirdiği yenilikleri bünyesinde barındırıyor. El işi ve sanat anlamında birçok kurs açarak kadınların sosyalleşmesini sağlıyor. Kadın destek merkezlerinde kurs gören kadınları Beyazgül'e teşekkür etti.


Öte yandan kadınlara yönelik hizmet veren kadın kültür ve destek merkezilerine gelen kadınların çocuklarına merkezde bulunan kreşlerde uzman öğreticiler tarafından çeşitli eğitimler veriliyor.

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