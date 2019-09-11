Muhabirin kedi ile zor anları

Şanlıurfa'da yerel bir gazetede çalışan muhabir, habere gittiği motosikletinin motor kısmına giren kedi ile zor anlar yaşadı. Muhabir haber yerine bu kez tamirciye giderek kediyi sıkıştığı yerden çıkarttı.

Şanlıurfa'da Urfanatik Gazetesi Muhabiri Ahmet Durmuş habere gitmek için bindiği motosikletinde bir sürprizle karşılaştı. Seyir halindeyken kedi sesi duyan Durmuş, motosikletini park ederek motor kısmına sıkışan kediyi çıkarmaya çalıştı. Dakikalarca kediyi çıkarmak için ter döken Durmuş, başarısız olunca motosikletini itekleyerek tamirciye götürdü. Tamirci tarafından motosiklet parçalarının sökülmesiyle yavru kedi, koltuğun altına gizlenmiş şekilde bulundu.

“Araçlarınızın çevresinde hayvan sesi duyarsanız kontrol edin”

Muhabir Ahmet Durmuş, diğer sürücülerin de hayvanlar konusunda duyarlı olmasını istedi. Durmuş, “Sabah saatlerinde bir asayiş haberine gidecektim. İş yerinden çıktım, biraz yol aldıktan sonra kedi sesi duydum. Durdum etrafıma baktım bir şey bulamadım. Sonra anladım ki kedi sesi motosikletimin içinden geliyor. Yavru bir kedi sıkışmıştı. Uğraştım bir türlü çıkaramadım. Son olarak motosiklet tamircisine gittim. Sağ olsun para bile almadan yardımcı oldular” ifadelerini kulandı.