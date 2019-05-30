İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muhtarlar kaymakamlığın iftarında buluştu

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde merkez ve kırsal mahalle muhtarları, kaymakamlık tarafından verilen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde merkez ve kırsal mahalle muhtarları, kaymakamlık tarafından verilen iftar yemeğinde bir araya geldi.


Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kaymakamlık tarafından merkez ve kırsal mahalle muhtarlarına yönelik iftar yemeği düzenlendi. Öğretmenevinde düzenlenen iftar yemeğinde bir konuşma yapan Birecik Kaymakamı Fatih Çelikkaya, 31 mart yerel seçimlerinde alınan güvenlik önlemleri ve seçime giren muhtar adaylarını sağduyulu olmalarından dolayı herkese teşekkür etti.


İftar programına, Birecik Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Sert, Birecik İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Şen ve kurum amirleri katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.