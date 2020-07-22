Muhtarlar oturma eylemine ikinci günde de devam etti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hizmet alamadıkları gerekçesiyle Siverek Belediye binası önünde oturma eylemi başlatan muhtarlar, ikinci günde de eyleme devam etti.

Siverek ilçesindeki mahalle muhtarları, yeteri kadar hizmet alamadıkları ve belediye yetkililerinden muhatap bulamadıkları gerekçesiyle dün başlattıkları oturma eylemine bugün de devam etti. Sabah saat 10.00'da Belediye Hizmet Binası önünde toplanan muhtarlar, sesiz bir şekilde oturdu. Muhtarların sesiz oturma eylemine, Siverek Eğitim Bir Sen Temsilcisi Fikret Aslanparçası, Sivil-Der onursal Başkanı Koçali Aymaz, Siverek Gıda Maddeleri Odası Başkanı Vahit Sevdalı ve birçok oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi de muhtarları ziyaret ederek destek verdi.

Oturma eylemi sonrasında açıklamada bulunan Siverek Muhtarlar Derneği Başkanı Şeyhmus Çelik, hizmet için dün başlattıkları oturmanın ikinci gününe girdiklerini ve halen bir muhatap buladıklarını belirterek, "Belediye başkanlarımızı halka karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz, biz Siverek halkı adına buradayız ve Siverek halkı adına hizmet alana kadar burada olmaya devam edeceğiz. Sağ olsun duyarlı mülki amirlerimiz, siyasi ve ilçe parti başkanları bizi aradı, işin takipçileri olduklarını ve bizimde doğru yaptığımızı söylediler, yanımızda durduklarını belirttiler. Biz de bir an önce Siverek için talep ettiğimiz hizmetlerin başlamasını istiyoruz” dedi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyyazgül'ü Siverek'e davet eden Çelik, ‘Zeynel Bey buraya gelip eksiklikleri kendi gözüyle görmesini istiyoruz, Siverek halkı misafirperverdir, taş üstüne taş koyacağı yer için Zeynel Başkanı saygıyla karşılar ve anarız” diye konuştu

Sivil-Der Onursal Başkanı Koçali Aymaz da, ‘Muhtarların haklı taleplerine destek verdiğini ve Siverek'te yıllarca üstü örtülen sorunların kangren olduğunu belirterek, yetkililerden bu sorunları bir an önce çözmelerini istedi.

Yaklaşık 1 saat süren oturma eylemi sonrasında muhtarlar, Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler ile görüştü.