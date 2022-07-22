İhlas Haber Ajansı

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Narko polisler uyuşturucu bağımlığına dikkat çekti

Şanlıurfa’da narkotik suçlarla mücadele ekipleri, uyuşturucu bağımlılığına dikkat çekmek için Balıklıgöl’de stant açtı.

Şanlıurfa'da narkotik suçlarla mücadele ekipleri, uyuşturucu bağımlılığına dikkat çekmek için Balıklıgöl'de stant açtı. Ekipler, vatandaşlara broşürlerle bilgilendirmede bulundu.


Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele polisleri, uyuşturucuyla mücadele konusunda Balıklıgöl platosunda bulunan Dergah Camisinde Cuma namazı sonrası stant kurdu. Uyuşturucu bağımlılığına dikkat çekmek, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önüne geçmek isteyen ekipler, vatandaşlara broşürlerle bilgilendirmede bulundu. İçişleri Bakanlığı'nın Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) programı çerçevesinde çalışma yürüten ekipler, standa ilgi gösteren vatandaşlardan tam not aldı.


Standı ziyaret eden Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de vatandaşlarla sohbet edip, broşür dağıttı.

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