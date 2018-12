Narlıdere'de sona doğru gelindi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, hafta sonu şehir merkezinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek teknik ekipten bilgiler aldı. Temaslarına ilk olarak Narlıdere Viyadük ve Köprülü Kavşağı ile başlayan ve ardından Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı için yan yollardaki genişletme çalışmalarını inceleyen Çiftçi, "Büyükşehir kadroları görevinin başında ve şehri için en iyi hizmeti sunmanın gayesi içerisindedir" dedi.

Narlıdere 4 yönlü trafiğe açılıyor

Narlıdere'de gerek kavşak dağıtım bölümlerinde gerekse Çardaklıkaya Bulvarı bağlantı yollarında devam eden çalışmaları inceleyen Çiftçi, "Fen işleri daire başkanlığımız çok önemli bir kavşağı hizmete açmak üzere. Narlıdere Köprülü Kavşak her zaman söylediğimiz gibi Karaköprü ilçemizin her iki yakasını bir birine bağlayan önemli bir çalışma olacak. Tabi ki kavşağın sol tarafında fen işleri daire başkanlığımızın açmış olduğu Çardaklıkaya Bulvarı var. Artık çalışmanın sonuna geldik. Eğim derecesi çok yüksek, zorlu ve zemin olarak bazalttan oluşan, beton bariyerlerin atıldığı bir çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Yakın bir tarihte kavşağı 4 taraflı olarak trafiğe açacağız. Bizler her zaman çalışan ve üreten bir kadroyuz. Sorunları sanal medyada dile getirmektense sorumluluk üstlenen ve hafta sonu, yaş kış demeden çalışan bir kadroyuz. Kadromuza teşekkür ediyoruz. 22 bulvar açtık. Bu bulvarlar kullanılmaya başlandığında halkımızın bu çalışmaların ne kadar önem arz ettiğini daha iyi anlayacaklardır" diye konuştu.

Çevik kuvvette ek yol bağlantıları yapılıyor

Çiftçi, buradaki temaslarının ardından Çevik Kuvvet Kavşağı için açılan alternatif yolların Maşuk ve Devteşti yol ayrımlarındaki bağlantı çalışmalarını inceledi. Bölgede tek şerit şeklinde ana bağlantı yolu ile kesişen noktadaki genişletme çalışmalarını da denetleyen Çiftçi, uygulamanın en kısa sürede tamamlanarak trafiğin daha da rahatlatılacağını söyledi.