Necmettin Cehveri Bulvarı modern görünüme kavuştu

Şanlıurfa'nın önemli geçiş noktalarından biri olan Diyarbakır yolu Necmettin Cevheri Bulvarı'nda yolu birbirinden ayıran korkuluklar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından daha modern bir görünüme sahip ferforjelerle değiştirildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır yolu üzerinde bulunan Necmettin Cevheri Bulvarı'nda yapmış olduğu kaldırım yenileme, peyzaj orta refüj ve son olarak ferforje çalışmalarıyla her gün binlerce aracın geçiş güzergahı olan yolu modern bir hale getirdi.

Sökülen korkuluklar sabır evlerinin çevresinde değerlendirilecek

Yeni takılan ferforjeleri kendi elleriyle boyayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Diyarbakır yolu üzerinde bulunan Necmettin Cevheri Bulvarı üzerindeyiz. Buradaki korkulukları buradan çıkararak Şanlıurfa'nın güzelliğine güzellik katacak, daha modern bir görünüme sahip olan yeni ferforjeleri buraya takıyoruz. Buradaki eski korkulukları da buradan sökerek Eyyüp Nebi'de inşa ettiğimiz sabır evlerinin etrafına monte ediyoruz. Orada çıkan ihalenin yüksek olması nedeniyle ihaleyi iptal ederek buradan söktüğümüz korkulukları orada değerlendireceğiz” diye konuştu.