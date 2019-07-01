Nemrud'un tahtı turizme kazandırılıyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, tarihte hikayelere, şarkılara ve türkülere konu olmuş Nemrud'un tahtında incelemelerde bulunarak, alanın turizme kazandırılması için çalışma başlattı.

Kültür Bakanlığı kayıtlarında 'Deyr Yakup Manastırı' olarak ta bilinen Nemrud'un Tahtı Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un girişimleri ile turizme kazandırılıyor.Başkan Kuş, beraberinde Başkan Yardımcısı Hüseyin Aslıhan ve meclis üyeleri Ahmet Çoban, Mahir Öge, Ahmet Saçaklı ve teknik ekiple birlikte, taht kalıntılarının bulunduğu bölgede inceleme yaptı. Şanlıurfa Kalesinin güneyindeki dağların arasında yükselen ve kent merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan alanı gezen Kuş, bölgeyi turizme kazandıracaklarını aktardı. Kuş, "İlçemizde tescilli birçok tarihi yapı bulunuyor. Gelecek nesillere aktarılacak önemli bir husus olduğunun bilincindeyiz. Bize düşen bu tarihi yapıların korunması ve turizme kazandırılmasıdır. İnşallah bu alanla ilgili çalışma da başlatıp insanlarımızın ziyaretine açmak istiyoruz” ifadelerini kulandı.