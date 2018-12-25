Nihat Çiftçi Akçakale'de basınla bir araya geldi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Akçakale'de görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, ilçe kaymakamı Hamza Özer ve AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Yıldık ile birlikte Akçakale ilçesindeki yerel ve ulusal basının temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda toplantıda 3 yıl içerisinde yapılan hizmetler anlatıldı. Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Üç yıl içerisinde imkanlarımız nispetinde Akçakale'ye güzel hizmetler kazandırdık. Gerek sıcak asfalt, gerekse park ve çevre düzenlemesi hususunda güzel hizmetler yaptık. Peki yeterlimi, değil. Daha da güzel işler yapabilirdik ancak bu kısa zaman zarfında ancak bu kadarını yapabildik" dedi.

Daha sonra basın mensupları söz alan basın mensupları, ileride yapılması gerekenleri aktardı. Basın mensupları, ilçeye kazandırılan 52 dönümlük kent parkının yapılmasından dolayı Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye teşekkür etti.